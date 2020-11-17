بانتحال صفة "مندوب مبيعات".. القبض على لصين يسرقان منازل الأقصر

ضبطت اجهزة الأمن بالأقصر لصين سرقا عددا من الشقق السكنية بوسط المدينة، منتحلين صفة "مندوب مبيعات" لإحدى شركات مساحيق الغسيل.

تلقي مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بتسجيل عمليات سرقة لعديد من المنازل في فترة قصيرة من قبل شخصين ينتحلان صفة مندوبي مبيعات لإحدى شركات مسحوقات الغسيل الشهيرة، وكلف "ياسين" على الفور قيادات مباحث المديرية ومركز شرطة بندر الأقصر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.

وبإجراء التحريات والتحقيقات تبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شبراالخيمة بالقاهرة، وسبق اتهامهما فى قضايا آخرها قضية سرقة مسكن بشارع مكة، وانتحلا صفة مندوبى مبيعات لإحدي شركات مساحيق الغسيل الشهيرة ويطلبون دخول المنازل بإدعاء مناظرة الغسالات لمعرفة النوع المناسب للغسالة ويقومون بسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما عقب قيامهما بسرقة إحدى الشقق بالأقصر، وتم اقتيادهما لديوان مركز شرطة بندر الأقصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت مديرية الأمن بالأقصر قد شهدت إصابة 4 سيدات نشبت بينهن مشاجرة بقرية النمسا، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بسبب قطعه أرض، وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار الجناة.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بإصابة كل من "ناجح. خ. ع"، 49 عاماً، و"زينب. ن. خ"، 17 عاماً، و"أحمد. ن. خ" 26 عاماً، و"خضرة. أ"، 22 عاماً، الطرف الثاني "مرحا. أ. ك"، 22 عاماً، و"عزيزة. ر. ج"، 53 عاماً، بكدمات وسحجات وجروح، واشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقل جميع الحالات المصابة لمستشفى إسنا التخصصي.

وتبين من التحريات الأولية، إصابة السيدات في مشاجرة عائلية بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.