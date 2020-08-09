القبض على 4 متهمين ينقبون عن الآثار بقصر أندرواس في الأقصر

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقصر أندراوس الواقع بجوار معبد الأقصر.

بدأت الواقعة بملاحظة مفتشي معبد الأقصر، وجود ناتج أعمال حفر جديد خلف القصر من ناحية المعبد، وهو الأمر الذى أثار الشك فى وجود عملية حفر أسفل القصر، وعلى الفور تم عمل مذكرة وإبلاغ شرطة السياحة، والتى انتقلت بقيادة المقدم حسام الدين محمد على، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، ووكيل النائب العام لمعاينة القصر والتأكد من البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود حفرة 6 أمتار أسفل القصر من ناحية المعبد.

وألقت القوات القبض على 4 متهمين بينهم سيدة من الورثة ونجلها وأحد العمال وحارس، فيما يتم عرض المتهمين حاليًا على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن قصر أندراوس ظل مغلقًا نحو 7 سنوات، وافتتحت أسرة توفيق باشا أندراوس قصر الأسرة بالأقصر فى يونيو الماضي، وهو القصر الذي شهد جريمة بشعة عام 2013 بمقتل ابنتى توفيق باشا.