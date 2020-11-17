جامعة الأقصر تستأنف مبادرة "هنجملها" بزراعة 1200 شجرة مثمرة

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، استئناف العمل بمبادرة "هنجملها" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المهندس محمد قبطان منسق المبادرة علي مستوي الجمهورية، لتجميل المحافظة ومقر الجامعة بـ1200 شجرة مثمرة.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تجميل محافظة الأقصر والجامعة بـ 1200 شجرة مثمرة تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع الأقصري، بإشراف كل من الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار، ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، وجمال سيد محمد أمين عام الجامعة المساعد وجهاز شئون البيئة بالأقصر، ومدير عام القوي العاملة طبقاً للبروتوكول المبرم مع المبادرة ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، حيث سيوقع الطرفان بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمبادرة لإقامة مشتل دائم لجامعة الأقصر لسد احتياجات كليات الجامعة والمحافظة من الأشجار المثمرة وحل جزء كبير من مشكلة الاحتباس الحراري.

وفى نفس السياق قام الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة بزيارة إلي جهاز مدينة طيبة الجديدة، وخلال الزيارة التقى بالمهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإنشاءات ومباني الكليات الجديدة، وعبر رئيس الجامعة عن مدي سعادته بالتعاون المثمر بين جهاز مدينة طيبة وجامعة الأقصر.

وكانت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، نظمت حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.