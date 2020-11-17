سفاح الجيزة يروي تفاصيل قتل ضحيته الثالثة: طلبت الزواج بعد علاقة آثمة

في الساعات الأولى من صباح اليوم، حضر الراجل الأربعيني الملقب بـ"سفاح الجيزة"، إلى مكان دفن ضحاياه، مكبل اليدين، يرتدي بنطلون وتي شيرت أزرق اللون، وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور رئيس نيابة الهرم، وضباط مباحث الهرم وبولاق الدكرور.

وبمجرد وصول المتهم إلى مسرح الجريمة، تجمع عدد من الأهالي والجيران المقيمين في شارع أولاد سوهاج ببولاق الدكرور، وشاهدوا المتهم وكان الجميع في حالة ذهول مما حدث وكشفت عنه التحريات، واعترافات المتهم بقتل زوجته وصديقه وسيدتين أخريين، ودفنهم اسفل البلاط في غرف بشقق سكنية، بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، والبحث جار عن ضحايا جدد في المنصورة.

وبدأ المتهم فى الكشف عن تفاصيل جريمة قتل "الضحية الثالثة" والكشف عن مكان المقبرة التي دفن فيها الجثة، وقامت القوات بالحفر بعمق مترين حتى عثرت على هيكل عظمي، حيث أكد الطبيب الشرعي أن الهيكل لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وقال المتهم: "أيوه قتلتها.. كان فيه بيننا علاقة استمرت 6 أشهر، بعد ما قتلت مراتي اتعرفت عليها وكانت بتشتغل عندي في المكتبة بتاعتي في الهرم، وحصل بيننا علاقة غير شرعية، وفضلت تطلب مني الجواز، وبعدين تعرفت على أختها وكنت عايز أتجوز أختها، قالت لي هفضحك قدام أهلي، فطلبت منها نهرب مع بعض".

وتابع المتهم، قائلا: "قلت لها تعالي ليا الشقة - يقصد مسرح الجريمة - ونهرب مع بعض، ولما وصلت أقمت معها علاقة جنسية وخنقتها أثناء العلاقة، وبعدين لفيت جثتها فى ملاية السرير، وحفرت حفرة ودفنتها.. بس ده كل اللي حصل".

وعقب الانتهاء من استخراج الجثة وتسجيل اعترافات المتهم، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعقب الانتهاء من استخراج جثة الضحية الثالثة، اقتادت القوات بصحبة محقق النيابة المتهم إلى محافظة الاسكندرية، لاستخراج جثة فتاة أخرى قتلها ودفنها في مخزن ملابس بمنطقة المنتزه، بعد علاقة بينهما واستولى منها على مبلغ 45 ألف جنيه ورفض رد المبلغ فقرر قتلها قبل 5 سنوات.