فيديو ...ليندا تقلد لورديانا وترقص على مهرجان "انتي معلمة"

نشرت الراقصة ليندا عبر موقع "إنستجرام"، فيديو لها وهي ترقص علي مهرجان "انتي معلمة"، والذي رقصت عليه من قبل الراقصة البرازيلية لورديانان وحققت أعلى نسبة مشاهده على "يوتيوب"، إلى أن قام مغني المهرجانات عمر كمال بحذف لورديانا من الكليب احترامًا للجمهور.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا، قد كشفت تفاصيل استبعادها من كليب "إنتي معلمة" لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال والذي طُرح أمس بدونها.

وقالت "لورديانا" لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأنه هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. معنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلًا".

ولازالت الراقصة البرازيلية لوردينا، تحظى باهتمامٍ واسع، بعد الشهرة التي طالتها خلال الأيام القليلة الماضية، فصارت محور حديث لقطاع كبير عبر منصات سوشيال ميديا، فضلًا عن ازدحام جدول أعمالها، إذ انقلبت حياتها رأسًا على عقب، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "اخواتي" من داخل أحد صالونات التجميل.