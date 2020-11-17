بـ12.25%... أعلى 5 شهادات ثلاثية بعائد ربع سنوي

يبحث كثيرون عن وسائل ادخار تضمن عائدا ماديا، ومن أبرز تلك الطرق شراء شهادات ادخار تتنوع حسب عدد السنوات، وتتعدد طرق الحصول على ربح منها.

وتستعرض "الوطن" أعلى 5 شهادات ثلاثية ذات عائد ثابت ربع سنوي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الشهادة ذات العائد الثابت

هي واحدة من الشهادات الادخارية التي تضمن وجود عائد محدد، يُصرف في مواعيد محددة.

وأعلن البنك المركزي تقليل الفائدة الخميس الماضي، ونعرض أعلى عائد في الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات.

البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية بفائدة 12.25% كل 3 شهور، وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

نوع العائد

ثابت طوال مدة الشهادة

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بفائدة 12.25%، وفيما يلي معلومات عنها:

- متوفرة بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- يجب أن يكون لدى العميل حساب جارٍ، أو جارٍ ذي عائد، أو حساب توفير في البنك.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 1000جنيه.

- تتمتع الشهادة بدوريات صرف العائد شهرياً، وربع سنوي، أو نصف سنوي، حسب مدة الشهادة واختيارك.

- إمكانية إضافة العائد إلى حساب "QNB الأهلي" الجاري، أو الجاري ذي عائد، أو التوفير الخاص بك، حسب اختيارك.

- لا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة أو لعدد الشهادات التي يمكنك إصدارها.

البنك العربي الأفريقي

يقدم شهادة اميرالد الثلاثية بفائدة 12.25%، وهذه معلومات عنها:

- يتم احتساب العائد بداية من أول يوم عمل من الأسبوع الثاني لشراء الشهادة.

- حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها.

- يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة، وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.

- يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جارٍ.

بنك القاهرة

شهادة البريمو الثلاثية، وفينا يلي معلومات عنها:

- عائد شهادة البريمو ثابت طول مدة الشهادة بدوريات صرف متميزة، بواقع 12% سنويًا ويُصرف شهريا، و12.10% سنويًا ويصرف كل 3 أشهر، و12.25% سنويًا ويصرف كل 6 أشهر.

- يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء، ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بأنوعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن الاقتراض بضمان شهادة البريمو من أي من فروع البنك، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقاً للشروط المعلنة في البنك، وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها.

بنك عودة

شهادة ايليت الثلاثية بفائدة 12%، وفيما يلي معلومات عنها:

- شهادات الادخار متاحة للمصريين والأجانب.

- يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد مرور أول ستة أشهر، ووفقًا لجداول الاسترداد.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الاسمية، وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها البنك وبحد أدنى 2% فوق سعر العائد على الشهادة الضامنة.