تقدم البنوك عددا من الخدمات البنكية، ومنها إصدار البطاقات الائتمانية، والتي زاد عليها الطلب خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهور الحاجة إلى استخدام وسيلة أكثر أمانًا.

كما أن تلك البطاقات يمكنك من خلالها شراء المنتجات أونلاين، وتستعرض "الوطن" أعلى 3 حدود ائتمان لبطاقات ماستر كارد في البنوك المصرية..

بطاقة مانشستر يونايتد من البنك الأهلي

الحد الائتماني 1.5 مليون جنيه

فترة السماح حتى 57 يوما

الفائدة 1.9% بضمان وعاء ادخاري، أو 2.25% بضمان الراتب

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

مميزات البطاقة

الاستمتاع بالدخول المجاني بدون حدود للصالات في بعض المطارات، ولمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لهيئة ماستركارد أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (MasterCard For You).

الحصول على إحدى التذاكر المقدمة لمشاهدة إحدى مباريات فريق مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، مع إمكانية الاستفادة من برنامج الضيافة الخاص بالمباراة.

التمتع بتجربة مثيرة داخل ملعب أولد ترافورد الإنجليزي الشهير من خلال الحصول على خدمة (VIP 'Red Day') .

التمتع بخصم 10% عند استخدام البطاقة في الشراء من خلال متاجر مانشستر يونايتد أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، أو من خلال .RED Café

التمتع بخصم %20 عند استخدام البطاقة في الحجز المسبق لزيارة المتحف والحصول على جولة داخل ملعب أولد ترافورد.

إمكانية الحصول على أي من الهدايا القيمة المقدمة من النادي العريق.

بطاقة ليفربول وورلد من بنك الإسكندرية

الحد الائتماني مليون جنيه

فترة السماح 56 يوما

الفائدة 2%

سحب نقدي حتى 100% من إجمالي الحد الائتماني

سحب نقدى في أكثر من 429 ماكينة صراف آلى لبنك الإسكندرية

مميزات البطاقة

سهولة سداد مشترياتك من خلال نحو 101 ماكينة صراف آلي لبنك الإسكندرية بدون رسوم.

تغطية تأمينية مجانية على المبالغ المستحقة على البطاقة في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

يصل لك SMS مجاناً مع كل عملية شراء بتفاصيل المعاملة

خدمة العملاء ٧/٢٤ أثناء سفرك وداخل مصر

إمكانية إصدار بطاقات إضافية بناءً على رغبتك – لا يشترط الأقارب من الدرجة الأولى

بطاقة وورلد إيليت من بنك مصر

يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.

استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليا ودولياً والسداد بالجنيه المصري.

إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

إمكانية إصدار عدد من البطاقات إضافية.

إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.

أطول فترة سداد تصل إلى 57 يوما.

أقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

سداد استخدامات البطاقة لدى آلات الـATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

سداد استخدامات البطاقة لدى كافة فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يومياً من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق.