أخبار البنوك.. تفاصيل شهادات الادخار بالعملة الأجنبية في بعض البنوك

في إطار التيسير والتسهيل على العملاء، تقدم العديد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من الأوعية الادخارية والتي من أبرزها شهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو.

وتقدم "الوطن"، في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل الشهادات الدولارية في بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك CIB، على النحو التالي:

بنك مصر

يقدم بنك مصر، الشهادة الخماسية الدولارية ذات العائد الثابت، بحد أدنى 1000 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.2% سنويًا، ويصرف ربع سنوي، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات، ذات عائد ثابت بحد أدنى 500 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.2% سنويًا، ويصرف ربع سنوي.

مزايا الشهادة:

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يجري احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، الشهادة الخماسية بالدولار، بحد أدنى 5000 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 0.75%، يصرف ربع سنوي، إذ يمكن الاسترجاع الكامل أو الجزئي للشهادة بعد 6 أشهر فقط من تاريخ الإصدار.

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم بنك CIB، شهادة ادخار متوسطة وطويلة الأجل لمدد 3 أو 5 أو 7 سنوات، بحد أدنى 1000 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.25%.

مزايا الشهادة:

- يجري احتساب العائد على أساس ثابت ومتغير.

- إمكانية استرداد الشهادة ذات العائد الثابت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- متوفرة للأفراد والشركات.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، الشهادة الخماسية الدولارية ذات العائد الثابت بحد أدنى 500 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 5% سنويًا، ويصرف بشكل ربع سنوي، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما أنّ حق الشراء مكفول للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مصريين وعرب وأجانب، ودون حد أقصى.