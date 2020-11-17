مستقرا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-11-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بدء التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر الحالي، وذلك بعد تراجعه الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 5 قروش ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.70 جنيه مقابل 15.60 جنيه.

وترصد "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

خبراء يتوقعون مزيدًا من الاستقرار في سعر الدولار

وكان البنك المركز أعلن عن خفض جديد للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفي هذا الصدد، يتوقع الخبير المصرفي محمد رشدي أن تستمر جاذبية الاستثمار في العملة المصرية، وذلك بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار جاذبيتها مقارنة بكثير من اقتصادات الدول الناشئة المضطربة بسبب كورونا.

وأضاف الخبير المصرفي، أنّه منذ بداية العام الحالي كان هذا الأداء القوي للجنيه المصري متوقعًا، خاصةً مع بداية الدولة المصرية في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.

وكان أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، قال خلال تصريحات سابقة، إنّ الاستقرار الحالي في أسعار الدولار يرجع إلى توافر العرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، نظرًا لانخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنّه من المتوقع أن يشهد سعر الدولار المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

أما علي الحريري؛ نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجاري، يقول إنّ الدولار شهد هدوءًا في بيعه وشرائه خلال تعاملاته اليومية، مثله مثل العملات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أنّ جميع العملات بها وفرة أمام الجنيه المصري خاصةً العملة الأمريكية.

وكان الدولار بلغ 7.60 صباح أمس الاثنين، حيث استقرت الليرة التركية لعدة ساعات، ومن ثم ارتفعت بعد منتصف اليوم الأول من الأسبوع الجديد، فيما ارتفع اليورو إلى 9.19 أمام الليرة.