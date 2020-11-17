فيديو.. مصري في فيينا عن أول أيام الحظر التام: الشوارع والفنادق فارغة

على عكس عاداتها في هذا التوقيت من كل عام، تظهر شوارع العاصمة النمساوية، خالية من السكان اليوم الثلاثاء، في أول أيام تطبيق الحظر الكامل 24 ساعة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، والممتد حتى 6 ديسمبر، في حين أن هذه الأيام، تنتظرها فيينا كل عام، لاستقبال السائحين استعدادًا للاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

يصف إسلام طاحون، مصري مقيم في فيينا، حالة الفراغ التي تشهدها شوارع فيينا، نتيجة تطبيق الحظر التام قائلا: إن كل عام في هذا التوقيت، تكون الشوارع والفنادق ممتلئة، استعدادًا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، ويصعب السير في الشوارع من الزحام، بسبب انتشار السكان والسائحين بالمحال والمراكز التجارية لشراء الهدايا التذكارية، على عكس ما تظهر عليه الشوراع الآن، مضيفًا أن الحظر في فيينا يطبق بشدة، وممنوع الخروج تمامًا طيلة الـ24 ساعة إلا لأسباب، كما تم إغلاق جميع الخدمات والمحال حتى المدارس، مع السماح للصيدليات والبنوك ومحلات البقالة، والمطاعم بخدمة التوصيل إلى المنازل فقط.

وأضاف "طاحون" لـ"الوطن"، أن العاملين يتسلمون تصريحات تثبت عملهم بأماكنهم، لتقديمها حين المساءلة في الشارع عن أسباب خروجهم، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى نحو 10 آلاف إصابة في اليوم، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بسكان النمسا البالغ عددهم حوالي 9 ملايين نسمة، مما دفع الحكومة إلى تطبيق الحظر العام، ومنع التجمعات والزيارات والحفلات الأسرية بالمنازل.

في هذا التوقيت من كل عام، كان "طاحون" يخرج مع أسرته في الشوارع للاستمتاع بالعروض والتخفيضات بالمحال، احتفالا بأعياد نهاية العام، ويشتري الهدايا لأبنائه باعتبارها عادة في النمسا تقديم الهدايا للأطفال في هذه الأيام، مع الاستمتاع بالحلوى والمشروبات والحلوى المباعة في الميادين وحدائق القصور المفتوحة لاستقبال السكان والسائحين، وهو ما تفتقده شوارع العاصمة النمساوية الآن.