لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" تنهي أعمالها وتحسم المواد الخلافية

انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية، التي تصل إلى 300 مادة تقريبا، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.

وكانت اللجنة، ناقشت على مدار 6 ساعات عمل متصلة، كل الأمور التي تم تأجيلها، لمزيد من الدراسة، ومن بينها اختصاصات المجلس، وعضوية الهيئات البرلمانية، وأحكام تضارب المصالح، فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة، من إعداد تقريرها تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وكان اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد اليوم، جدلاً حول الماده الخاصة بالشعبة البرلمانيّة، ومشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب، فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.

ولفتت مصادر، إلى أن هناك اتجاه لتنظيم الشعبة البرلمانية، بحسب ما يتفق عليه هيئة مكتبا مجلسي "الشيوخ والنواب"، ومن المتوقع إما حسمها في نهاية الاجتماع، أو إحالتها للجنة الصياغة مره أخرى.

وأقرت مواد الإصدار، بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون، وفي اللائحة المرافقة.

يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وترسيخ النظام الديمقراطي، بما هو متفق عليه.