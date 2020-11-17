فيديو.. جمال يوسف يرقص على نغمات "أنتي معلمة" مع أميرة نايفة

زارت الفنانة أميرة نايفة زميلها الفنان جمال يوسف في منزله للإطمئنان على حالته الصحية بعد تعافيه من مرض سرطان البلعوم الأنفي، الذي كان أصابه قبل عدة أشهر.

وفي محاولة منها لرفع روحه المعنوية بعد أزمة مرضه، شاركته الرقص على نغمات أغنية "أنتي معلمة" لعمر كمال وحسن شاكوش عبر تطبيق "تيك توك"، ونشرت المقطع عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وتفاعل يوسف مع الأغنية على نحو كبير رغم رقصه جالساً.

وكان يوسف قد أعلن لـ "الوطن" عن عدم تمكنه من تناول الأطعمة، لتأثر الغدد اللعابية من جلسات العلاج الإشعاعي التي خضع لها للتعافي من مرض السرطان، مؤكداً أنه يعيش على شرب المياه واللبن.