العناني يناقش مع اتحاد الغرف السياحية آلية دعم القطاع لمواجهة كورونا

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على دعم القطاع السياحي وآلية العمل وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي فى مصر وما يواجهه من تحديات ومعوقات مع بوادر ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم، خاصة في العديد من الدول الأوروبية، كما تم استعراض عدد من الرؤى لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مضيفًا أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير السياحة قد أكد نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية في ظل تطبيقها لهذه الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى أنه زار مصر منذ أول يوليو حوالي 400 ألف سائح وقد عاد جميعم الي بلادهم، بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أي حالة إصابة واحدة.

وأشار "العناني" إلى أن الوزارة تسعى حاليا لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، موضحًا أنه في نهاية شهر أكتوبر الماضي تم افتتاح متحف شرم الشيخ كأول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، وتم في شهر فبراير الماضي افتتاح متحف الغردقة كأول متحف للآثار بالبحر الأحمر، والذي تم انشائه مع القطاع الخاص، مما يعطي الفرصة للسائح بالاستمتاع بالشواطئ الخلابة صباحا والتعرف على الحضارة المصرية العريقة ليلا بزيارة هذه المتاحف، وهو ما يخلق شغفا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر وأسوان والذي يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين فى إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.