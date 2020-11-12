ذعر في جامعة الفيوم بعد الاشتباه في إصابة طالبة بكورونا

حالة من الرعب سيطرت على طلاب جامعة الفيوم، إثر الاشتباه في إصابة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بفيروس كوفيد 19، وجرى سحب مسحات من الطلاب المخالطين لها، وسط تردد أنباء عن غلق الكلية لمدة 8 أيام للتعقيم.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إنّه تم عزل الطالبة والمخالطين لها بمنازلهم لحين ظهور نتيجة المسحة والتأكد من إصابة الطالبة والمخالطين لها بالفيروس من عدمه.

وأكد رئيس الجامعة أنّه تم تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل الموجودة بالكلية بالكامل ثلاث مرات حتى الآن، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس عبر التعقيم المستمر، ومنع الطلاب من دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد اللازم بين الطلاب داخل القاعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ الطالبة والمخالطين المعزولين منزليًا لن يتضرروا أو تتأثر دراستهم بأي شكل نظرًا لتوفير المواد العلمية التي تُدرس خلال فترة عزلهم على "الانترنت" وسيعوضون ذلك بالدراسة الالكترونية، كما أنّه تم وضع المادة الدراسية كلها والتي كان من المقرر أن تظهر لهم على مراحل، كي يتمكنوا من دراستها خلال فترة العزل.

وشدد رئيس الجامعة على عدم صحة ما تردد حول تعطيل الدراسة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري بسبب ظهور إصابات كورونا بين طلاب الفرقة الثانية بكلية الزراعة، مُوجهًا طلاب الجامعة بعدم الخوف والهلع والاستمرار في حضور محاضراتهم طالما أنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية اللازمة بطريقة صحيحة.

وبينّ "شديد" أنّ طلاب الجامعة أصبحوا على درجة كافية من الوعي حول طريقة التعامل مع مصابي "كورونا" وحول كيفية حماية أنفسهم من انتقال العدوى إليهم، وأصبحوا يلتزمون بتطبيق الإجراءت الاحترازية من تلقاء أنفسهم دون توجيههم من إدارة الجامعة.