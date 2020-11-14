مصدر بـ"التعليم": الفصل ينتظر طالبة الضفاير حال استمرارها في المخالفة

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن إدارة مدرسة وجيه بغدادي الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة قامت بتطبيق لائحة الانضباط بإرسال إنذارين لطالبة الضفاير واستدعاء ولي الأمر.

استبعاد طالبة الضفاير لمدة 3 أيام

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أنه في حال عدم امتثال ولي أمر الطالبة ستقوم لجنة الحماية بالمدرسة باستبعاد طالبة الضفاير لمدة 3 أيام، وإذا لم تمتثل ستقوم اللجنة برفع تقرير للجنة الحماية بالإدارة التعليمية لجنوب الجيزة لاتخاذ اللازم.

وعلمت "الوطن" من مصادرها أنه في حال إصرار الطالبة للحضور إلى المدرسة بالمظهر المخالف سيتم فصلها طبقًا للائحة الانضباط مع إلغاء ندب الأم من مدرسة وجيه بغدادي كمعلمة جغرافيا وعودتها إلى مدرستها الأصلية أحمد شوقي الإعدادية كمعلمة دراسات اجتماعية.

التحقيق في الواقعة

وبدأت المديرية التحقيق في واقعة ادعاء والدة الطالبة بقيام ابنتها بعمل تسريحة معينة لشعرها، وهو ما رفضته إدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وأبلغتها بضرورة ارتداء الحجاب أو قص شعرها، وإذا امتنعت ستُمنع نهائيًا من دخول المدرسة.

المدرسة لم تجبر الطالبة على ارتداء الحجاب

وأكد المصدر أن الحجاب ليس إجباريًا ولا يوجد ضمن الزي المدرسي، كما أنه ليس من حق أي مدرسة إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب، مشيرًا إلى أن المدرسة لم تجبر الطالبة على ارتداء الحجاب لكنها اعترضت على صبغ شعر الطالبة بألوان صارخة لا تليق بكونها طالبة، وأن المدرسة أبلغت الطالبة بضرورة إعادة لون شعرها إلى اللون الأسود، لكنها رفضت بحجة أن صبغة شعرها كلفتها الكثير، ولن تستطيع إعادة لون شعرها للأسود، وهو ما اضطر إدارة المدرسة لمطالبة الطالبة بارتداء الطرحة لحين عودة شعرها مرة أخرى إلى اللون الأسود.

قرار الزي المدرسي لم يشر إلى الحجاب

وأوضح المصدر أن الإدارات التابعة للمديرية لا تتدخل في حجاب الفتيات بالمدارس؛ لأنه حرية شخصية، لكن المدرسة من حقها أن تلزم ولي الأمر والطالب بارتداء الزي المدرسي الذى نظمته القرارات الوزارية، موضحًا أن قرار الزي المدرسي لم يشر إلى الحجاب كجزء من الزي المدرسي للمدرسة.

وأشار إلى أن القرار المنظم للزي المدرسى، يلزم الطلاب فى المرحلة الابتدائية بارتداء مريلة لجميع التلاميذ باللون الذي تختاره المديرية التعليمية، ويمكن ارتداء بنطلون في فصل الشتاء بلون موحد مناسب، طبقًا لما تحدده المديرية التعليمية، ويجوز استبدال المريلة بقميص بطول مناسب بالنسبة للبنات وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفق ما تقرره المديرية التعليمية.

وأكد أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية فإنهم يرتدون البنطلون الطويل والقميص بلون مناسب، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفق ما تقرره المديرية التعليمية، وأن الطالبات يرتدين بلوزة بيضاء ومريلة من قماش باللون الذي تختاره المديرية، وفي فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة من قماشٍ صوف، كما يمكن أن ترتدي التلميذة بلوفر أو جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب.