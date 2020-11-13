تعليق الدراسة لطلاب مجموعة بـ"زراعة الفيوم" بعد اشتباه إصابة طالبة بكورونا

قررت الدكتورة نيفين علي السواح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، تعليق الدراسة بالكلية، لطلاب الفرقة الثانية (مجموعة أ)، عن الحضور الفعلي للمحاضرات بالكلية، لمدة 8 أيام؛ نظرا لظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين طلاب المجموعة.

وقررت عميد الكلية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، لتدريس المواد الخاصة بهم (النظرية والعلمية) أون لاين.

وكان الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أوضح في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه تم عزل الطالبة والمخالطين لها بمنازلهم؛ لحين ظهور نتيجة المسحة، والتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وأكد رئيس الجامعة تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل الموجودة بالكلية بالكامل 3 مرات حتى الآن، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس عبر التعقيم المستمر، ومنع الطلاب من دخول الجامعة، دون ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد اللازم بين الطلاب داخل القاعات.

وأشار "شديد" إلى أنّ الطالبة والمخالطين المعزولين منزليا لن يتضرروا أو تتأثر دراستهم بأي شكل، نظرًا لتوفير المواد العلمية التي تُدرس خلال فترة عزلهم على "الانترنت"، مؤكدا أنهم سيعوضون ذلك بالدراسة الإلكترونية، ووضعت المادة الدراسية كلها، والتي كان من المقرر أن تظهر لهم على مراحل، كي يتمكنوا من دراستها خلال فترة العزل.

وشدد الدكتور أحمد جابر شديد على عدم صحة ما تردد حول تعطيل الدراسة لمدة 8 أيام بسبب ظهور إصابات كورونا بين الطلاب، مؤكدًا أنّ التعطيل لطلاب المجموعة (أ) في الفرقة الثانية بكلية الزراعة فقط، وليس لباقي الطلاب.

ونوه "شديد" إلى أنّ طلاب الجامعة أصبحوا على درجة كافية من الوعي، حول طريقة التعامل مع مصابي كورونا، وكيفية حماية أنفسهم من انتقال العدوى إليهم، وأصبحوا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تلقاء أنفسهم، دون توجيههم من إدارة الجامعة.