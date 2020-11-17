"التوني" معلم يحول أبواب متهالكة بمدرسة في دمياط للوحات تراث شعبي

"إحنا أسرة واحدة فكرنا نحول الأبواب المتهالكة إلى لوحات فنية تجسد التراث الشعبي المصري الأمر لم يكلفنا مال كثير بل عملنا بأبسط الإمكانيات المهم روح المودة والتعاون فيما بيننا"، بتلك الكلمات بدأ محمود التوني 40 عاما، معلم التربية الفنية بمدرسة السوالم الإعدادية بنين بإدارة ميت أبو غالب التعليمية حديثه لـ"الوطن".

يروي التوني التفاصيل لـ"الوطن" قائلا: عينت بالتربية والتعليم عام 2012م قررت تحويل الأبواب القديمة المتهالكة الفاصلة بين المدرستين الإعدادية و الثانوية إلى لوحات فنية بمساعدة طلابي حيث كان شكلها سيئا وعملت على تحويلها للوحة الفنية بنمط الفن الشعبي حيث رسمنا زخارف ورسومات شعبية خاصة لكون هذا النوع من الفن يخاطب أي عقل فهو يحلو للجميع ويصل بسرعة للجمهور عن أي نوع آخر من الفنون لكونه يحول الحياة اليومية لفن حيث تم ذلك بإشراف عبدالله داوود مدير المدرسة.

ويوضح التوني قائلا: ظللنا نعمل بجهد على مدار شهر ونصف حيث كنت أستغل حصص الرسم والفسحة وما بعد الحصة الأخيرة أحيانا في الرسم وكان طلابي وهم كل من محمد، مصطفى، إبراهيم وصلاح، دائما ما يشجعونني على ذلك حيث استخدمنا ألوان القورة.

ولم يتوقف فن التوني عند هذا الحد حيث قام وعدد من زملائه بتصميم مجسم بانوراما حرب أكتوبر بمدرسة مدكور أبو العز التجريبية المطورة وحصلنا على المركز الأول على مستوى المحافظة في المسابقة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وظللنا نعمل على مدار شهر ونصف في المجسم احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر وشاركوني من الزملاء كل من رضا الحديدي موجه التربية الفنية، هاني الكيلاني معلم أول تربية فنية ومحمد رأفت محسوب معلم خبير، حيث تم ذلك بإشراف محمد عطا مدير المدرسة وأماني الطراف مدير إدارة رعاية الموهوبين.

ويختتم التوني حديثه: صممنا أيضا مجسم حرب أكتوبر بمشاركة رضا الحديدي بمدرسة الكفراوي التجريبية، حيث تم تصميمه خلال أسبوعين.