رحلات طلابية لتفقد المشروعات القومية بجامعة دمياط

نظمت جامعة دمياط رحلة طلابية، اليوم، لتفقد المشروعات التي تنفذها الجامعة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 200 فدان، لماله من أهمية بالغة في تعريف الطلاب والطالبات بما يتم إنشاؤه وتشييده من حرم جامعي على أعلى المستويات من الناحية المعمارية والتصميم والتجهيز بما يتواكب مع أحدث النظم والأساليب التعليمية المختلفة التي تسهم في إعداد خريج على أعلى مستوى.

بدأت الجولة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بصورة تذكارية لرئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات، ومن ثم وجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب والطالبات أكد فيها على أهمية تفقدهم لتلك المشروعات القومية لما تمثله من أهمية بالغة في رفع الحس الوطني لشباب الدولة المصرية بما تقوم به من مشروعات من أجل رفعة الوطن.

عقب ذلك، تفقد الطلاب والطالبات برفقة المهندسة حنان الحلفاوي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ومحمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب معامل كلية التمريض، معامل كلية الهندسة، معامل كلية الحاسبات والمعلومات، المرحلة الثانية التي تم افتتاحها بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي والتي تستوعب عشرة آلاف طالب وطالبة، ثم انتهت الجولة بتفقد المرحلة الثالثة الجاري تشطيبها وكذلك مجمع المباني الإدارية للكليات.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة قرار بتعيين الدكتور وائل عبد القادر عوض وكيلاُ لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب.