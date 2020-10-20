محافظ الدقهلية يفتتح مشروع "306" بحضور رئيس هيئة الكتاب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، مشروع "306" بنطاق أحياء شرق وغرب بالمنصورة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامه للكتاب، في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية لافتتاح معرض المنصورة للكتاب، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتاهيل للقيادة.

والتقى المحافظ بالشباب أصحاب وحدات المشروع الذين بدأوا العمل بـ53 وحدة من وحدات المشروع، وأكد لهم على تقديم كل الدعم والمساندة لهم من أجل نجاح مشروعاتهم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالشباب بإتاحة فرص العمل الكريمة لهم من خلال العمل الحر.

وأكد المحافظ، أن الشباب الذي أسرع بالبدء في ممارسه نشاطه في هذا المشروع يؤكد حماسه ورغبته القوية فى النجاح وبناء الحياه المستقرة لهم ولأسرهم.

وثمّن المحافظ إصرار الشباب على العمل وروح التفاؤل والأمل لديهم، قائلًا إن المحافظة تسعى إلى تعميم هذه الفكرة لتنفيذ المشروع بالمدن على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعيه في هذا الشأن من أجل توفير فرص عمل حقيقية وكريمه لشباب المحافظة.

وقال المحافظ، إن بداية المشروع جاءت في ذكري الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة في شهر يونيو الماضى، حيث تم اختيار شارعين في مدينة المنصورة لإقامة مشروع 306 لإنشاء 82 مشروعًا للشباب بنطاق حي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن المشروع اتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.

ويستهدف المشروع تقديم الدعم للشباب من خلال اتاحه الفرصه لاقامه لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والمشروع عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري، ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر، ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية، ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.

ويقع المشروع داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة، ويضم وحدات بيع متنوعة وبها دورات مياه لائقة، وأماكن انتظار، وممشى، وتم منحه للشباب من خلال قرعة علنية للاختيار دون تمييز وساطة وبكل شفافية، وروعيت الحالات الإنسانية وذوي الهمم.