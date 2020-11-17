وزير السياحة: تسليم 100 عملة أثرية تخص عدة دول خارجية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن جرى الاحتفال اليوم، بذكرى تأسيس المتحف المصري بالتحرير رقم 118، لافتا إلى أنه كل عام كان يجرى تنظيم حفلة يحضرها السفراء والصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، لكن هذا العام سيتم إحياء ذكرى تأسيس المتحف بطريقة أخرى، ستبدأ بموكب المومياوات الملكية.

وأضاف "العناني"، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى تطوير واجهة المتحف، والحديقة وتشغيل النافورة، حيث تخرج المومياوات من المتحف عبر موكب مبهر كما جرى تنظيم معرضان، الأول عن التوابيت الخشبية وعددها 50 تابوت، منهم 2 من الكشف الأخير بسقارة، كما أن منهم 15 تابوت يتم عرضهم للمرة الأولى.

وأشار إلى أن المعرض، جاء من خلال منحة أمريكية قيمتها 130 ألف دولار، بهدف نشر رسالة بأن المتحف قادر على تنظيم معرض خلال أسابيع به 50 تابوت أثري، مؤكدا أن المتحف المصري بالتحرير سيظل أكبر متحف به مجموعة للآثار المصرية في العالم، حتى بعد افتتاح المتحف الكبير ومتحف الحضارة.

وأوضح أن الرسالة الثانية سياسية ترسخ من مكانة مصر وشفافيتها، من خلال إيجاد إدارة المنافذ بالموانئ البحرية والبرين والمطارات والبريد والسكة الحديد قطع يشتبه في أثرينها وبالفعل تبين أنها أثرية، وجرى وضعها في المخازن، وتتكون من 100 عملة تنتمي لحضارات من السعودية والصين والهند، وجرى تسليمها اليوم لسفرائها، متمنيا أن تحذو الدول مثل هذه الخطوة.

وأكد ان المكتشفات الأثرية في سقارة أدت للترويج بشكل كبير ليس على المستوى العالمي فقط ولكن المحلي أيضا، لافتا إلى أنه جرى تنظيم دخول المتاحف ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية، حيث يدخل عدد محدد من الزائرين كل ساعة وقياس درجة الحرارة.