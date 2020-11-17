وزير الآثار يسلم الصين والسعودية والهند قطعا أثرية ضبطت قبل تهريبها

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه افتتح أول معرض للمضبوطات الأثرية عام 2017، حيث احتوى هذا المعرض، على قطع أثرية تم ضبطها قبل خروجها من مصر، كما تم افتتاح ثاني معرض في تاريخ الوزارة للمضبوطات الأثرية، قبل تهريب القطع للخارج.

ووجه "العناني"، خلال مؤتمر صحفي من داخل المتحف المصري، الشكر والتقدير للقائمين على ضبط القطع الأثرية قبل تهريبها للخارج، "مش بس قدروا يوقفوا تهريب آثار مصرية، بل أثار دول أخرى لها حضارات عريقة زي الصين والهند والسعودية".

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه يتشرف الآن بتسليم لكل من هذه الدول الثلاث القطع الأثرية الخاصة بها، التي ضُبطت في مصر قبل تهريبها للخارج، معربًا عن أمنياته أن تحذو كل دول العالم حذو الدولة المصرية، في تسليم القطع الأثرية المصرية التي يتم تهريبها في الخارج، بل وتباع علنًا بالخارج.

وألقى فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط، القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدرب فاضل بعلوه النصاري بجوار كنيسة الأخوة بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوجود أعمال حفر، وتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدرب فاضل بعلوه النصارى بجوار كنيسة الأخوة بدائرة القسم.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم وبالمعاينة تبين وجود حفر بعرض 3 أمتار في 2 متر بأحد العقارات بدرب فاضل مكون من أرضي ودورين علويين، ووجود بعض الخزف المكسر والشقف.

تم القبض على أحد الاشخاص المتواجدين بمكان البلاغ وبمواجهته اعترف بأن الحفر بغرض التنقيب عن آثار، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية.