الثقافة اليوم.. مؤتمر لأدب الطفل ومعرض فني بمركز كرمة بن هانئ

تقدم قطاعات وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل بعنوان "أدب الطفل ورؤية مصر 2030"، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، وأمانة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك على مدار يومين بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة.

ويستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "المستجدات الإقليمية وتأثيرها على الدولة المصرية"، والتى تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس"، ومقررها الدكتور جمال زهران؛ وذلك في تمام السادسة من مساء.

ويشارك في الندوة لواء دكتور أركان حرب محمد الغباري الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والدكتور حسن أبوطالب الخبير بالمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ويدير الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية؛ والأستاذ بكلية الشرطة وعضو اللجنة.

وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أون لاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على "يوتيوب".

ويحتفي مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي بافتتاح معرض جديد للفنانة منى فتحي، وذلك في تمام السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والجمهور.

وقالت الفنانة شيماء حسن مدير المركز، إن المعرض هو باكورة نشاط المركز هذا الموسم، ويضم مجموعة من أحدث أعمال الفنانة منى فتحي والتي يغلب عليها مشاهد شاعرية للحظات أنثوية متباينة، كما تتنوع مجموعة أخرى من الأعمال ما بين لقطات تعبيرية برؤية خاصة للفنانة تترجم إحساسها بمناظر طبيعية أو علاقتها الخاصة تجاه الخيول، والعرض في مجمله يحمل للمتلقي حالة وجدانية وجمالية جديرة بالمشاهدة.

ومنى فتحي فنانة تشكيلية، شاركت في العديد من المعارض الجماعية بمصر والخارج، ولها معرضين فرديين بدار الأوبرا عامي 2018 و 2019، ويستمر معرضها بمركز كرمة بن هانئ حتى 28 نوفمبر الجاري ويستقبل المركز جمهوره يومياً من 9ص حتى 9م ما عدا يومي الجمعة والاثنين.