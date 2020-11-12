الثقافة اليوم.. الفنون في مواجهة التطرف وعرض بنادي السينما الهندية

تقدم قطاعات وزارة الثقافة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ محاضرة بعنوان: "دور الفنون وتقويم السلوك الإنسانى" للفنان الدكتور إسلام الهواري؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وضمن سلسلة محاضرات: (دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، يتم عرض محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

وكانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض "أونلاين" في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة بعنوان (الثقافة بين ايديك).

تتضمن الفعالية الأولى أفلاما تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر، فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف.

هذا وقد خصص المجلس يومي (الاثنين والخميس) من كل أسبوع وفي تمام السابعة مساء لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وتستضيف سينما الهناجر" بساحة الأوبرا"، في السادسة مساء، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة والمركز الثقافي الهندي "مولانا ازاد"، ويعرض هذا الشهر الفيلم الهندي "ki & ka".

الفيلم إنتاج 2016، تأليف وإخراج "ر.بالكي"، بطولة كارينا كابور، أرجون كابور، ويدور في أجواء كوميدية رومانسية حول زوجين يقرران تبادل الأدوار في حياتهما فيقوم الزوج بدور الزوجة وتحمل معاناتها في تربية الأطفال وشئون المنزل، في حين تقوم الزوجة بدور الزوج في تحمل مسئوليات العمل، وتقع العديد من المواقف الكوميدية التي تواجه الزوجين.

ويقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفله الشهري لدعم الموهوبين الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي في دوراته الخمس الماضية.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغاني الخاصة بذكري المولد النبوي الشريف بالإضافة الي عدد من أغاني الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الذهبية، حيث يشارك من الأصوات الذهبية أسماء الجمل وأغنية" القلب يعشق كل جميل"، كريم حراجي وأغنية "كم ناشد المختار ربه"، بالإضافة إلى باقة من أغاني الزمن الجميل، ضيف شرف الحفل الفنان إبراهيم راشد، ويشدو بأغنيات "لجل النبي"، "طلع البدر علينا"، والحفل قيادة دكتور مدحت عبدالسميع.