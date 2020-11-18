حظك اليوم الأربعاء 18-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج على مطالعة الصفات الشخصية والحظ اليومي لكل برج على حدة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. لا تعلن اليوم عن أي تغيير حتى تثبت أقدامك وتتأكد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك للعناد وإذا شعرت بالتوتر في علاقتك بمن حولك فعليك أن تفتش عن شيء مشترك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم قادرا على مقاومة الضغوط وقد تقوم بأعمال مميزة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الكواكب في منزل الحظ تدعمك وتمنحك تحسنا معنويا ملحوظا وتشعر بالقوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد يعدك ذلك بفرص مهنية أو مالية خلال هذين اليومين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يدعمك ويجعلك مستعدا للتعاطف والتسامح مع من تحب وتحقق توافقا وإصلاحا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. اصبر اليوم ولا تغامر وتأنّ في أقوالك وقراراتك إذا أردت أن تتغلب على المصاعب وأن تزيحها من طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تنتبه ولا تضغط على من تحب أو على شركاء الحياة بالمبالغة في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على الموازنة بين اهتمامك بصحتك والقيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تبدو اليوم واقعيا ونشيطا وقد تقبل بتقديم بعض التنازلات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتجنب المغامرة واحترس من الغرباء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزلك الرابع وعليك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك مع الأحباب وفي نطاق العائلة وتوخّ الحذر في حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على عرض أفكارك بلباقة وتُصر على إنجاز أعمال عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف حذرك تجنبا للأخطاء وللخسارة إذا أردت أن تصل لما تريد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتأنى في خطواتك وردود أفعالك ولا تثر غيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد اليوم على ما لديك من عزيمة وإرادة قوية في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك ذلك على استعادة إحساسك بالثقة وتبدو محددا في رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل شيء في صمت وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، فقط لا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان ومن المهم أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء وليكن شعارك: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنجز أعمالك وتتحمل مسئولياتك العائلية بمنتهى الهمة والنشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بدائرة من أناس مخلصين تحيط بك وتحميك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.