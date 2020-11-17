فيديو.. شاب تركي يمزق القرآن الكريم في بث مباشر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للشاب التركي "إبراهيم أطاباي"، أثناء تمزيقه القرآن الكريم.

ووفقًا لمقطع الفيديو يخرج الشاب التركي في بث مباشر على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، ويعلن عن تمزيق كل صفحة من القرآن الكريم، وهو ما ينفذه في الفيديو، بحسب موقع تركيا الآن.

Bu twtimi silmem için "DM" yazan arkadaşlar!



Tamam, anlıyorum. Dini duygularımızı rencide edici bir olay var.

Ancak!!!



YETER!!!



HEP Mİ BİZ MÜSLÜMANLAR SUSACAK?

YETER.



SUSTUKÇA ÜZERİMİZE GELİNİYOR.#DEVLETİMİZVAROLSUN#İbrahimAtabeyTutuklansın https://t.co/V55JwdJwUd — Murat (@emekl_usta___) November 16, 2020

ولم يصدر من السلطات التركية أي تعليق أو تحرك، نحو الواقعة التي أدانها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.