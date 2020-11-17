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فيديو.. شاب تركي يمزق القرآن الكريم في بث مباشر

كتب:

محمد علي حسن
10:28 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
تركي يمزق القرآن الكريم

تركي يمزق القرآن الكريم

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للشاب التركي "إبراهيم أطاباي"، أثناء تمزيقه القرآن الكريم.

ووفقًا لمقطع الفيديو يخرج الشاب التركي في بث مباشر على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، ويعلن عن تمزيق كل صفحة من القرآن الكريم، وهو ما ينفذه في الفيديو، بحسب موقع تركيا الآن.

ولم يصدر من السلطات التركية أي تعليق أو تحرك، نحو الواقعة التي أدانها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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