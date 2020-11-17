البحوث الفلكية: 13 أبريل المقبل غرة شهر رمضان فلكيا

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 13 أبريل المقبل 2021 غرة شهر رمضان المبارك فلكياً للعام الهجري 1442.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن يوم الرؤية لشهر رمضان سيكون 11 أبريل المقبل 2021 ميلادياً، لافتاً إلى أنه سيتعذر رؤيته فلكياً وذلك لأن القمر سيولد قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة، فسيصعب رؤيته، وبالتالي يكون أول شهر رمضان المعظم، يوافق الثلاثاء 13 أبريل المقبل فلكياً.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عقد الشهر الماضي، برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، والدكتوروليد الزوواى امين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصري من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المعهد البحثية في هذا الشأن، وأن تكون القرارات التي يتم اتخاذها تخدم الصالح العام والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالترقيات، والتعيينات، واللجان العلمية.