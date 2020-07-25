يوليو شهر محمد رمضان.. حصد لقب الأفضل جماهيرية في أفريقيا والدرع الماسي من يوتيوب

حصل الفنان محمد رمضان في شهر واحد على جائزتين هما جائزة الأفضل جماهيرية في أفريقيا، في استفتاء الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، حيث احتفل بحصوله على هذا اللقب مع جمهوره عبر "انستجرام".

كما احتفل "رمضان" قبلها بحصوله على الدرع الماسي من "يوتيوب" ليصبح أول فنان مصري يتلقى هذه الجائزة التي تعتبر من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها.

وأعلن "رمضان" أنه حصل على هذه الدرع الشهر الماضي، بعد أن تخطى عدد المشتركين في قناته على هذا الموقع حاجز 10 ملايين مشترك، ليصبح ثالث فنان أفريقي وعربي يحرز الدرع الماسي، بعد حصول المطرب المغربي سعد لمجرد عليه قبله بنحو 8 أيام، إلى جانب "اليوتيوبر" نور ستار التي تضم قناتها أكثر من 15 مليون مشترك.

ويتزامن مع كل هذا مفاجأة إعلان "رمضان" عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021"، كما كشف "رمضان"، عن تسجيله "دويتو" مع المغنى النيجيري "دامى" سيتم تصويرة قريبا.