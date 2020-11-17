قاتل والدته وشقيقه: "مكنش قصدي أقتلهم.. اختي اللي اتخانقت مع أخويا"

"أنا مكنش قصدي أقتل أخويا وأمي.. ومكنش ليا في الخناقة دي كانت بين المرحوم وأختي اللي شهدت عليا.. وأخويا ضربني، مسكت السكينة وقتلته، ده أنا الكبير".. بهذه الكلمات اعترف الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه الأصغر والشروع فى قتل زوج شقيقته في محضر الشرطة، أمام فريق من المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة.

وضم الفريق، اللواء مدحت فارس مدير البحث الجنائي والعميد طارق حمزة رئيس قطاع مباحث الغرب، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم الأهرام.

وأوضح المتهم في اعترافاته، كانت الساعة تجاوزت الثالثة عصرا، وحضرت شقيقتي وزوجها إلى منزل والدتي "مسرح الجريمة"، لتناول الغداء بصحبتنا.

وأضاف المتهم: "جلسنا سويا فى حضور أمي وشقيقي وشقيقتي الصغرى وزوجها، وأثناء وجودنا بالصالون، حدثت مشادة كلامية بين أخي وأختي تدخلت للفض بينهما، فوجئت بشقيقي يتعدى عليّ بالضرب ويحاول إهانتي، وتبادلنا الضرب، فدخلت إلى المطبخ، وأحضرت السكين وقتلته دون وعي".

وتابع المتهم: "سمعت صرخات أمي، وحاولت أخذ السكين مني، فقمت بنحرها من رقبتها، ثم طعنت زوج شقيقتي في ظهره عندما حاول الإمساك بي، وكان يردد أنت مجنون قتلت أمك وأخوك".

وأنهي المتهم اعترافاته: "والله مكنش قصدي أقتلهم".

وكشفت التحريات والتحقيقات صحة رواية المتهم، بعدما استمعت إلى أقوال شهود العيان "شقيقة المتهم وزوج شقيقته المصاب"، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لتشريحهم، وإعداد تقرير طبي عنهم، وتم اصطحاب المتهم إلى سرايا النيابة، لبدء التحقيق معه في الواقعة، التي طلبت التحريات حول الجريمة، واستدعاء شهود الإثبات.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الأهرام، بلاغا يفيد بقيام شخص بقتل والدته وشقيقة بعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام، وتبين من التحريات، وفاة كل من طالب جامعي بعدد 2 طعنة بالبطن، وأمه ربة منزل 59 سنة متوفاة بطعنة بالرقبة والدة الأول.

وتم التقابل مع شقيقة المتوفى وكريمة المتوفاة، وقررت بحدوث مشاجرة بين شقيقها بدون عمل، والمجني عليه الأول، وطعنه ووالدته التي تدخلت، وكذا أصاب زوج شقيقتهما مهندس 28 سنة بجروح قطعية بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.