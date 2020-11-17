"البحوث الفلكية" يسجل 3 هزات أرضية خفيفة جنوب شرق شرم الشيخ

كشف مصدر مسئول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم، 3 هزات أرضية خفيفة في المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر، وذلك بمنطقة جنوب شرق مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أي بين جنوب شرم الشيخ وخليج العقبة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهزات الثلاث تراوحت قوتها على مقياس ريختر ما بين 1.8 درجة لـ2.2 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنه لم تنتج أي أضرار أو خسائر بسببها، فضلاً عن أنه لم يشعر بها المواطنين.

وأضاف المصدر، أن المحطات ترصد يومياً هزات أرضية مختلفة بمختلف المناطق، لافتا إلى أنه لم يتم إصدار أي بيانات بها نظراً لضعفها، مشيراً إلى أن المعهد يمتلك 86 محطة رصد موزعة على محافظات مصر، وهناك متابعة دقيقة جداً من قبل المحطات والقائمين عليها، لافتا إلى أنه لا توجد أي أضرار بالغة أو خطورة للهزات التي يتم رصدها.