مدير متحف العربات الملكية: الخديوي إسماعيل تزوج 19 مرة

قال أمين الكحكي، مدير متحف العربات الملكية، إن المتحف يضم لوحات جلبوها من متحف الحضارة، وأيضا من المتحف المصري، ومنها لوحة الخطوبة الرسمية للأميرة فوزية، قبل أن تكون ملكة إيران، حيث تظهر بـ"فستان سواريه" وشبكة الزفاف.

وأضاف "الكحكي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، في حلقة خاصة من متحف العربات الملكية، أن هناك لوحة أخرى للملك أحمد فؤاد، بالحجم الطبيعي، واكتشفوا أنها مرسومة بطريقة الموناليزا، حيث تتجه أعين الملك فؤاد إلى عيون من ينظر للوحة أيا كان الاتجاه الذي ينظر منه، بالإضافة إلى لوحة ثالثة لإحدى أميرات الأسرة المالكة.

وتابع مدير متحف العربات الملكية، أن المتحف به "فاترينا" أخرى تضم الهدايا المهداة إلى الأمراء في عصري الملك فاروق والخديوي إسماعيل، ومنها بعض الهدايا الخاصة بالمركبات، كما يوجد أيضا لوحة كبيرة للزوجة الخامسة للخديوي إسماعيل، "جنانيار"، وهي أخت فرديناند ديلسبس، فرنساوية الأصل، ودفنت في مدافن الرفاعي، لافتا إلى أنه تزوج 19 مرة.

وأكد أن الناس بدأت تعرف مواعيد المتحف وهناك إقبال من الجماهير، لافتا إلى أن المتحف كان في حالة تطوير منذ 20 عاما، وتوقف بسبب الثورة، وأسباب أخرى، والتطوير الفعلي بدأ في عام 2017، التكلفة وصلت إلى 63 مليون جنيه، وهو أنشأه الخديوي إسماعيل لاستضافة الضيوف وزيارة القاهرة الخديوية في افتتاح قناة السويس، والمتحف يحكي تاريخ الأسرة العلوية، هذا العصر لا يعرفه الكثير من المصريين، وخاصة الشباب، وهناك مخطوطات، وخطابات ملكية سوف تعرض قريبا في المتحف.

من جانبها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن متحف العربات الملكية أسسه الخديوي إسماعيل للاحتفاظ بتاريخ الأسرة العلوية، من الخيول والمركبات الموجودة منذ عهد محمد علي، والتي كانت تستخدم في التشريفات والزيارات الرسمية، وهو واحد من أندر 4 متاحف في العالم.

وتابعت "الحديدي"، تعليقا على هذه الفقرة: "إحنا مش بنحكي قصة عربات ملكية، ولكن بنحكي قصة ناس، عاشت في التاريخ، وافتتح مؤخرا بعد ترميمه"، مؤكدة: "في متحف العربات الملكية، نحكي فصلا من فصول التاريخ المصري".