مصري ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم: أجريت 31 بحثا

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد الذين تم اختيارهم في قائمة ستانفورد للعلماء، إنه سعيد بهذا الاختيار، كأفضل 2% من علماء العالم، من بين 8 ملايين عالم، مؤكدا أن هذا أمر مفرح، ويفيده في مسيرته المهنية والعلمية.

وأضاف "السعيد"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أنه بدأ النشر الدولي لأبحاثه في عام 2003، وحتى عام 2019، موضحا أنه في هذه الفترة نشر حوالي 31 بحثا، أخذ منها الباحثون الأخرون واستشهدوا منها ما يقرب من 2500 استشهاد، وهذا الأمر هو الذي أدخله ضمن الفئة الأفضل من علماء العالم.

وأشار، إلى أن القائمة ضمت حوالي 396 عالما مصريا، ولكن هؤلاء العلماء المسجلون في الجامعات المصرية فقط، ولكن القائمة ضمت أيضا علماء مصريون في جامعات أجنبية، محسوبون على دول أجنبية، وبالتالي فإن القائمة تضم آلاف العلماء المصريين، وبهذه الحسبة تكاد تكون مصر الأولى عربيا وإفريقيا، وشرق أوسطيا، في عدد العلماء.

وشدد على أن وجود العلماء في هذه القوائم، أمر جيد للتعليم المصري، حيث يصبحون قدوة للطلاب، ويدفعهم ليكونوا في نفس المكانة العلمية.

وأكد، أن الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تنتج أسلوبا جديدا من التعليم الهجين، وهذا يساعد الطلبة على عملية البحث، والتعليم الإلكتروني يساعد الطلبة في البحث العلمي، ويزيد العلماء في القوائم العالمية.

هذا، وأصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا، و176 فرعًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتوجه الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية، الذين تضمنتهم القائمة، وعددهم 31 عالمًا، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي، ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية، متمنيًا لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

ولفت "جابر" إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر "هيرش H index، أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وهيرش المعدل للتأليف المشترك hm index"، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.