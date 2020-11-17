توقعات بدخول مصر الموجة الثانية لـ"كورونا" في ديسمبر.. و"حاتم": نتائج اللقاح الصيني إيجابية

توقَّع الدكتور عبدالمنعم حميد، استشارى الصدر بباريس، عضو لجنة «Palmed» الأوروبية لمتابعة فيروس كورونا، أن تدخل مصر الموجة الثانية لـ«كورونا» منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفق النتائج والأرقام التى نطَّلع عليها يومياً.

عضو اللجنة الأوروبية للمتابعة: الفيروس أصبح أسرع في الانتشار لكن لم يثبت تحوره جينياً حتى الآن

وقال لـ«الوطن» إن هناك أعراضاً جديدة للفيروس، بدأت تظهر على الجهاز الهضمى فضلاً عن الأعراض المعروفة مثل «ارتفاع الحرارة والصداع والسعال وفقدان الشم والتذوق»، موضحاً أن الموجة الثانية تستهدف الأطفال فى المرحلة السادسة، وهذا هو الأخطر، والفيروس أصبح أسرع فى الانتشار، لكن لم يثبت حتى الآن وجود تحور جينى للفيروس.

وكشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن لقاحات «موديرنا» و«فايزر» و«أكسفورد»، وغيرها من لقاحات شركات الدواء العالمية، مبنية على الحمض النووى، وهى تؤخذ على جرعتين كل ٢٨ يوماً، لتحفيز المناعة فى جسم الإنسان ومقاومة كورونا، وأضاف وزير الصحة الأسبق لـ«الوطن» أن لقاح «موديرنا» يتميز عن نظيره الذى أنتجته شركة «فايزر» بأنه يمكن تخزينه فى ثلاجات عادية، بخلاف لقاح «فايزر» الذى يحتاج وسيلة للتخزين تكون درجة حرارتها ٧٠ درجة تحت الصفر، مضيفاً أن النتائج المعلنة جيدة ومبشرة، خاصة أنه تجاوز ٩٤% نسبة فاعلية، لافتاً إلى أن العالم يشهد حالياً وجود ٧ أنواع من اللقاحات لمكافحة كورونا، ونأمل أن تكون حصناً منيعاً منه الفترة المقبلة إذا تم اعتمادها.

وتابع «حاتم» أن مصر تعاقدت الفترة الماضية من خلال منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمى للقاحات على أخذ حصة من لقاح «أكسفورد»، الذى سيتم الإعلان عن نتائجه خلال أيام، مضيفاً أن وزارة الصحة تعاقدت مع «فايزر» بشأن أخذ حصة أيضاً من لقاحها لاستخدامه فى مصر. وتابع أن نتائج اللقاح الصينى إيجابية حتى الآن، لكن لم يتم تداوله فى السوق.

وناشد وزير الصحة الأسبق المواطنين ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعى، وكذلك الابتعاد عن «الشيشة» فى الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة.

وواصل الفيروس هجومه فى المحافظات ليضيف أعداداً جديدة للوفيات والإصابات، حيث توفى المهندس السيد دحروج، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية بالبحيرة، مساء أمس الأول، متأثراً بإصابته بالفيروس.

وفى المنوفية أصدر محافظها اللواء إبراهيم أبوليمون توجيهات للجنة العليا لمواجهة «كورونا» بتخصيص 25% من الأسرَّة بالمستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات كورونا، والتعامل الفورى فى حالة تزايد الأعداد وبتفعيل غرفة العمليات بمديرية الصحة لتلقِّى بلاغات «كورونا».

وفى مرسى مطروح، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عدم صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصابة 18 من عائلة واحدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابات لم تتعدَّ شخصاً واحداً بعد تعافى شخصين.

وقال الدكتور وائل صقر، رئيس قسم جراحة التجميل فى كلية الطب ببنى سويف، صديق الدكتور الراحل أشرف عمارة، أشهر طبيب جراح مصرى فى كينيا الذى وافته المنية متأثراً بإصابته بـ«كورونا»، إن جثمان الأخير تم دفنه بأحد المدافن الطبية المخصصة لضحايا الفيروس فى كينيا هناك. وشاركت حشود من المواطنين الكينيين المحبين للطبيب الذى عُرف بـ«راسم البسمة» فى تشييع الجنازة.