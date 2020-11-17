الأمم المتحدة: مصر من الدول الرائدة في مواجهة تأثير كورونا على المرأة

قالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إن الهيئة تشكلت منذ 10 سنوات، وهي من بين أسرة الأمم المتحدة، ولديها ولاية واسعة النطاق، وهي مساعدة الحكومات في وضع المعايير والأعراف الدولية، التي يمكن أن تمثل دليلا لتحسين حياة المرأة، وتعزيز دورها التنموي في دمجها في الأطر التشريعية والتنظيمية، وتنسيق العمل بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار الأمم المتحدة بشكل واسع النطاق.

وأضافت كريستين عرب خلال لقاء، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الهيئة تعمل على تغطية أعمال في أكثر من 100 دولة فيما يتعلق بتمكين المرأة والأمن والسلم للمرأة والإحصائيات وهذا مثير للاهتمام، ومن الصعب معرفة البيانات الدقيقة بالنسبة للهيئة تسلط الضوء حول المساواة بين الجنسين ووضع المرأة، وهناك مخاوف بالنسبة للمكاسب التي تحققت على مدار الـ20 عاما بالنسبة للتقدم على وضع المرأة والمساوة بين الجنسين وهي على المحك.

وأشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إلى أن تعليم الأطفال في المنزل حاليا شكل عبء إضافي، على كاهل المرأة، خاصة إذا كانت تعمل خارج المنزل، إضافة للممارسات الخاطئة بشان الزواج المبكر وختان الإناث وغيرها.

ولفتت إلى أن المرأة، تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا، ومصر من بين الدول القليلة التي تحاول أن تواجه تأثير الوباء على العنف ضد المرأة، والهيئة دعم جهود المجلس القومي للمرأة في أبريل الماضي، وأجري مسح على 1500 امرأة تبين أن 90% منهن تشير إلى زيادة نسبة العنف وانخفاض الدخل في هذه الفترة.

وأوضحت كريستين عرب، أن الحكومة في مصر والمجلس القومي للمرأة، اتخذ إجراءات لتعقب ما تم اتخاذه بشأن الوباء وتأثيره، وقام المجلس بإصدار ورقة سياسات لضمان بأن الدولة تستجيب للوباء في إطار المساواة بين الجنسين وهي وضعت مصر في الصدارة.