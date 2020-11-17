الكيلو من 15 لـ20 جنيها.. تعرف على سبب ارتفاع سعر الطماطم

قفزت أسعار الطماطم، إلى أعلى مستوى لها في الأسواق الشعبية، وارتفعت بشكل مبالغ فيه في بعض المحلات التجارية في المناطق الراقية، ووفقًا للغرفة التجارية، فإن ما يحدث في سوق الطماطم، أمر طبيعي ويمر كل عام.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الطماطم في سوق الجملة، والسوق المحلي، والسوبر ماركت، وسبب ارتفاعها وموعد انخفاضها.

سعر الطماطم في سوق العبور

تراوح سعر الكيلو جرام في سوق العبور بين 7.5 إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم في السوق المحلي

أما في الأسواق الشعبية، تراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم ما بين 13 إلى 15 جنيهًا.

سعر الطماطم في المحلات التجارية

ووصل سعر الكيلو جرام من الطماطم تصل إلي 20 جنيه.

العروة الزراعية السبب

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، إن سبب ارتفاع سعر الطماطم هذه الفترة هو أننا في فترة التغير من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية، فضلا عن أن كثير من التجار قاموا بإغراق السوق بمحصول الطماطم.

وأكد أن هذا الارتفاع أمر طبيعي، ويمر كل عام، متوقعًا أن تبدأ أسعار الطماطم بالتدريج خلال الفترة القادمة لكن بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها خلال شهر يناير القادم.

وأضاف النجيب أن الوقت الحالي هو موسم حصاد "بشاير محصول الطماطم الجديد" ومع عرض وزيادة المعروض في الأسواق ستنخفض الأسعار.

يشار إلى أن وزارة الزراعة طرحت منذ 3 أيام 500 كيلو من الطماطم بمنافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بسعر 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الطماطم في منافذ وزارة الزراعة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بما يقرب من 100% حيث تباع الطماطم في الأسواق بـ15 جنيهات، لافتا إلى أن أسعار منتجات وزارة الزراعة التي تعرضها الصوب المحمية تقل في أسعارها بـ30%، وذلك لرفع العبء عن المستهلك.