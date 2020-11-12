آخر أخبار مصر.. لا إلغاء لـ"الميد تيرم" وطرح طماطم بـ5 جنيه

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة آخر أخبار مصر اليوم، للاطلاع على أبرز القرارات والتي تم اتخاذها على مدار اليوم، وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز الأخبار الخدمية والتصريحات والقرارت التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

الحكومة: لا إلغاء لامتحانات الميد تيرم

استنكرت الحكومة المصرية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بإلغاء امتحانات الميد تيرم، حيث صرح المركز الإعلامي لمركز الوزراء بنفيه لتلك الأخبار.

وأكد المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء أنه من المقرر أن يتم إجراء امتحانات الميد تيرم في الموعد المحدد لها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم المباني الدراسية كل 6 ساعات.

مجلس الوزراء ينفي نقل الخدمات الحكومية لمجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد بين الشعب المصري حول نقل جميع المصالح الحكومية والمسئولة عن تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضح المركز الإعلامي أنه من المقرر أن يتم إخلاء جميع المباني الحكومية الموجوده في القاهرة، حتى يتم استبدالها بأخرى أصغر حجما، مع التشديد على تواجد أي من الموظفين في المباني التي يتم إخلاءها.

الزراعة: توفير الطماطم في منافذ الوزراة "بـ 5 جنيه الكيلو"

وفرت وزارة الزراعة في المنافذ التابعة لها، محصول الطماطم بسعر مخفض عن السعر العادي، ليصل الكيلو في المنافذ إلى 5 جنيها، وكانت قد شهدت الطماطم خلال الأيام القليلة الماضي ارتفاعا في الأسعار الموجودة في السوق المحلي، نتيجة لاقتراب بدء موسم الشتاء.

كما تم طرح العديد من السلع الأخرى مثل اللحوم التي وصل سعرها إلى 80 جنيها، كما طرحت كميات كبيرة من الأرز في المنافذ، ليصل سعر الكيلو إلى 7 جنيهات.