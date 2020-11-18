إلقاء دجال حيا في بئر.. هدد أسر قنا: "هاسلط الجن على سيدات العائلة"

كشفت تحقيقات النيابة العامة بقنا، تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مسن متحللة في بئر بمنطقة السيول بمركز قوص، جنوب قنا.

وأوضحت التحقيقات، أن "س. د"، ربة منزل 31 عاما، من ذوي الصم والبكم، تأخرت في الإنجاب بعد زواجها من أحد اقاربها من "الصم والبكم"، وبعد سنوات من الزواج، ذهبوا إلى أطباء علاج العقم، ولم يجدوا حلا، ودلهم أحد أصدقائه إلى مسن يبلغ من العمر 71 عاما، شيخ يستطيع فك النحس والسحر والمرأة العاثر التي لا تنجب.

وتابع مصدر أمني، بحسب تحقيقات التي تمت للزوج والزوجة، بالاستعانة بمترجم إشارة أمام النيابة العامة، أن الزوج جلب الدجال إلى منزله، لفك عدم إنجاب زوجته، الذي طلب منه أن يختلي بالزوجة لإحضار الجان، لفك النحس وإبطال السحر، ومعرفة عدم الإنجاب بعد كل هذه السنوات، مؤكداً الدجال أنه عمل سفلي منع ذلك.

واستجاب الزوج للمسن الدجال، الذي دخل مع الزوجة، في غرفة مغلقة داخل منزلهما، وأعطاها مشروب به جرعات للتخدير، وحاول التعدي عليها جنسيا، إلا أن الزوجة قاومته، ورفضت وصرخت، وأخبرت زوجها بعد أن انصرف الدجال.

وقال الزوج، أمام النيابة، إنه بدأ في التفكير في الانتقام من هذا المسن، وأخبر أقاربه وأقارب زوجته بما حدث، واستدرجوا المسن إلى الصحراء، وضربناه لتأديبه، غير قاصدين قتله.

وأضاف عقب التعدي عليه في الصحراء، انصرفوا وعادوا إلى القربة، وأثناء عودتهم، أخبرهم ابن شقيقة الزوج يدعى "أشرف. أ"، أنه سيعود إلى المسن، لإخباره، أن ما حدث له مجرد تأديب، وسيلومه فقط على فعلته، وسيعود به إلى القرية.

وتابع لم يستجيب نجل شقيقة الزوج ودعوتهم أنه تم تأديبه، وذهب إلى الدجال، والتقى به وعاتبه، وحدثت مشادات كلامية بينهما وانفعل عليه المسن، وأخبره أنه سيسلط الجان على نساء العائلة، وأنه سيعاشرهم جنسيا، ما زاد غضبه، وتعدى عليه بالضرب، وألقاه في البئر التي حفرها 15 متر في منطقة قرية خزام، في قوص حيا حتى فارقت روحه الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، تمكنت خلال ساعات من كشف غموض العثور على جثة مسن متحللة بمنطقة السيول بقرية خزام، بمركز قوص جنوب قنا.

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن الجثة لمسن يدعي أحمد إبراهيم محمد،71عاما، مقيم بقرية حجازة قبلي، سائق بالمعاش.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة مدير المباحث الجنائية، والعميد سعيد عابد، رئيس مباحث مديرية أمن قنا، والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، وضباط المباحث.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه، كان يعمل في مجال السحر والشعوذة، وأثناء محاولته إيهام فتاة، بأنه قادره على فك السحر لها، حاول التعدي عليها جنسيا، فأخبرت أهلها بما حدث.

وأوضحت التحريات، أن أهل الفتاة، استدرجوا المجني عليه وقتله، ثم إلقائه في بئر للانتقام منه.

تم ضبط الجاني، "أشرف. ا"، عامل، المتهم في قصية القتل ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.