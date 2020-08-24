حبس دجال و5 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة حبس 6 أفراد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية في الدرب الأحمر.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استعانوا بدجالا من أجل مساعدتهم في تحديد مكان الآثار، وشعر جيران المتهمين بأعمال الحفر فابلغوا الشرطة بالواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقي بلاغا يفيد أشخاص مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.