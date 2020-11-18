ماجد المصري يُشكك في مسحة كورونا لزوجته: "هعيدها في مكان تاني"

كشف الفنان ماجد المصري، تفاصيل جديدة بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن لديه شك في تلك المسحة: "إن شاء الله هعيدها بكرة بس في مكان آخر، أنا شايف إن مفيش أي حاجة خالص ظاهرة عليها، كان معدتها سايبة بس وبعد ساعتين أو ثلاثة مفيش أي شكوى من أي حاجة".

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن زوجته تتذوق الطعام وحاسة الشم لديها تعمل بشكل كفء،: "مفيش صداع ولا ارتفاع في درجة الحرارة، ولا أي حاجة خالص، البطن كانت سايبة بس شوية، قلقت عملنا التحليل طلعت إيجابي".

وتابع ماجد المصري: "احنا كمان في البيت عملنا المسحة ومنتظرين النتيجة، بعد الساعة 12 أو بكرة الصبح، بس أنا هعيد لها المسحة زيادة تأكيد بس بعد ما أشوف وضعنا إية، وربنا ييسر، فيه طبيب جه البيت وعمل برتوكول معين وبدأنا تمشي عليه لحد ما نشوف الموضوع، ربنا يحفظ الناس الموضوع فعلا مش هزار".

وعن ذهابة المستمر للجيم حتى في أثناء جائحة كورونا، قال ماجد المصري: "الجيم ده جزء من شغلي، بحاول أجهز عشان فيه مسلسل مهم جدا في رمضان، مش عشان بحب أروح الجيم، أنا فعلا بروح عشان جزء من شغلي وبجهز لشيء معين، بجهز لشغلي، ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا، أنا مروحتش الجونة الحمدلله لا أنا ولا مراتي ولا ولادي".

وأعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في منشور عبر خاصية "استوري" في حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وكتبت رانيا في منشورها: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا.. ادعولى بالشفا"، ونصحت كل من اختلط بها الفترة الماضية بالاطمئنان على نفسه، معلقة: "أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت يا ريت يطمن".