"المترو": 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة بداية من السبت المقبل

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة اللواء الشهيد ياسر عصر، الذي كان شخصا متدينا خلوق، ويعمل بجد واجتهاد، ويتواجد طوال أيام عمله من أجل الحفاظ على أرواح الناس، رغم انتهاء ساعات عمله في بعض الأحيان.

وأضاف "عبدالهادي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن مترو الأنفاق أفضل وسيلة للانتقال في القاهرة الكبرى، ويبدأ العمل في الساعة الخامسة وربع صباحا، حتى الثانية عشر صباحا، ويوجد تفتيش دوري من جهات وقائية وإدارة شرطة الأنفاق؛ لمتابعة سير العمل بانتظام.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أن المترو سيمنع السبت المقبل ركوب أي شخص دون ارتداء كمامة، وسيغرم 4000 جنيه، ويتواجد أماكن لبيع الكمامات بمبلغ 3 جنيهات.

ولفت أحمد عبدالهادي إلى أن إدارة المترو مستمرة في التطهير، بالإضافة إلى تمويه إذاعي داخلي مستمر للتعامل مع أزمة كورونا، كما يوجد 20 نقطة إسعاف موزعين على الخطوط الثلاثة؛ لمتابعة أي حالة طارئة، مستنكرا خلع بعض المواطنين الكمامة بعد دخول المترو.