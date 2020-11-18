بعد إصابة زوجته.. ماجد المصري يعلن سلبية تحليل كورونا

أعلن الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، سلبية تحليل كورونا، وطمأن الجمهور على صحته، بعد إصابة زوجته.

وقال ماجد المصري: "الحمدلله، بعد إصابه زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحه للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحه تانية لمراتي، وإن شاء الله خير، وربنا يشفي كل مريض".

وكانت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من خلال خاصية "استوري".

وقالت رانيا أبو النصر: "عملت مسحة امبارح، وطلع عندي كورونا"، مطالبة المخالطين لها خلال الفترة الماضية بضرورة أخذ إجراءاتهم الاحترازية، والاطمئنان على أنفسهم.

كما طلبت زوجة الفنان ماجد المصري من متابعيها، الدعاء لها بالشفاء.

وعرض للفنان ماجد المصري مؤخرا، مسلسل "الوجة الآخر"، والذي لاقى نجاحا كبيرا، وحقق نسبة مشاهدات عالية، وتبلغ حلقاته 45، ويدور حول العديد من القضايا المهمة؛ إذ يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد "المصري" شخصية رجل أعمال، يتزوج من نسرين طافش؛ إذ يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.

و"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، ونسرين طافش، وندا موسى، وأحمد سلامة، وأحمد سعيد عبدالغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويعد المسلسل ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"، وغنى تتر المقدمة والنهاية الفنان مدحت صالح؛ إذ نشر الأول فيديو يجمعه بالأخير، في أثناء قيامه بالتجهيزات للتتر.