بدرية طلبة تفتتح مطعمها الجديد بعد اعتذارها عن برنامج "ريا وسكينة"

أعلنت الفنانه بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خوضها تجربة البزنس، بافتتاح مطعمها الجديد، غدا الخميس، الذي يحمل اسم "بلاك هارك" في التجمع الخامس.

وكانت بدرية طلبة أعلنت أمس عبر "فيس بوك" اعتذارها عن تقديم برنامج "بيت ريا وسكينه"، علي قناه النهار.

وكتبت بدرية، قائلة: "أشكر قناة النهار علي الفتره اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا وسكينة، فكرتي وإخراج أحمد داغر، وكنت أتمنى اأكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا، بشكر كرو العمل، وأتمنى لهم التوفيق"

علي جانب آخر، تعرضت الفنانة بدرية طلبة، منذ أيام لوعكة صحية؛ بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، ونفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت بدرية طلبة عن تطورات حالتها الصحية، قائلة لـ"الوطن": "عندي دور برد شديد، خصوصا إني مصابة بحساسية الصدر، ومع تغير الفصول أصُاب بدور برد صعب، ولكن الأمر بعيدة عن كورونا، الحمد لله".

وعن تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين بدعوات الشفاء لها علقت: "الحمد لله، أكبر نعمه من ربنا.. ربنا يديمها عليا".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وتبادل عدد من نجوم الفن الدعوات لها، متمنين لها الشفاء العاجل، وكتبت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي"، وقالت نرمين ماهر، "ألف سلامة يا بدارة".

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة خاصة لها قائلة، "سلامتك يا قلبي إن شاء الله هاتبقي زي الفل، أنت جامدة".

وتمنى الفنان محمد شاهين الشفاء العاجل لها، قائلا: "مليون سلامة يا بدارة ألف سلامة عليكي"

وشاركت بدرية طلبة في موسم رمضان الماضي، بعدد من الأعمال الدرامية، بينها مساسل البرنس، الذي جسدت من خلاله دور راقصة، بطولة محمد رمضان، وسلوى عثمان، ونجلاء بدر، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وأحمد داش، وإدوارد، ومحمد علاء، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت بدرية طلبة، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وشريف منير، وكارولين عزمي، ووفاء سالم، وتارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.