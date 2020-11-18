عضو "العليا للفيروسات" يكشف 9 حقائق جديدة بشأن كورونا: الأعراض تغيرت

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، بعض الحقائق حول فيروس كورونا المستجد، والاصابات والأعراض الجديدة واللقاحات المنتظرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، كما يلي:

1- هناك اختلاف في الأعراض الخاصة بمصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

2- الأعراض الجديدة أشهرها في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وتقلصات في المعدة والأمعاء وميل للقيئ، وقيئ وصداع شديد بجانب الأعراض المعروفة.

3- 25% من مرضى كورونا أصبحوا لا يعانوا من ارتفاع درجة الحرارة.

4- نسبة ليست قليلة من مرضى الانفلوانزا، والذين تظهر عليهم أعراض الانفلوانزا يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

5- أكبر خطورة تكون من حامل الفيروس، الذي لا تظهر عليه أي أعراض؛ لأن الفيروس يمكن أن ينتقل منه حال عدم ارتدائه الكمامة ولا يشترط العطس والكحة لنقل الفيروس، وأن الكلام نفسه يخرج رذاذ، واحتمال عدوى شخص آخر لا يرتدي كمامة 100%، وحال ارتداء كمامة لحامل الفيروس والمخالطين، يقل احتمال انتقال الفيروس لـ1.5%، وأن البعض شبه فائدة الكمامة بمثلها في التطعيم.

6- العالم أجمع ينتظر اللقاح؛ لأنه يعتبر طوق النجاة للبشرية، نظرا لتجاوز الاصابات 55 مليون عالميا، وأكثر من مليون وفاة.

7- هناك لقاحات كثيرة لم تحسم حتى الآن.

8- أي لقاح سيخرج من أي شركة يتم عمله في وقت أسرع على حساب قلة أعداد من تٌجرى عليهم التجارب السريرية.

9- مصر قامت بالخطوات الأولى لإنتاج لقاح، والآن في مرحلة ما قبل الاختبارات الإكلينيكية.