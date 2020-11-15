مواعيد وقنوات عرض مسلسل إلا أنا "حكاية ربع قيراط"

مسلسل إلا أنا ربع قيراط.. انطلقت أولى حلقاته مطلع الشهر الحالي على شاشة DMC، وبدأ عشاق المسلسل ومتابعيه البحث عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، خاصةً بعد أن لاقت حكايات المسلسل الأولى نجاحًا جماهيريًا بين متابعيه.

مواعيد عرض مسلسل إلا ربع قيراط

ويعرض مسلسل إلا أنا ربع قيراط، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، والإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

أحداث مسلسل إلا أنا ربع قيراط

والحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا، تأتي بعنوان "ربع قيراط" وهي الحكاية السابعة من المسلسل، بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور ويشاركها عدد كبير من النجوم منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

وتدور أحداث حكاية ربع قيراط حول معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

وواجه الفنان مصطفى درويش بطل الحكاية بعد عرض المسلسل انتقادات عديدة بسبب خيانته لزوجتة "منى" ريهام عبدالغفور، ورد على هذا الهجوم عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلًا: "عايزين أحمد يطلق التانية ويرجع للأولى، نسيتوا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".

حكايات مسلسل إلا أنا

ومسلسل "إلا أنا"، دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وعرضت قناة dmc أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

وعرضت من المسلسل أيضا حكاية "أمر شخصي"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة التي تحمل اسم "أمل حياتي" فكانت بطلتها الفنانة حنان مطاوع، إذ جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

أما حكاية "ضي القمر" فكانت تدور أحداثها حول قصة حب بين زوجين يلعبهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجين خلال الحكاية عن الإنجاب وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تلفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

وحكاية ضي القمر من إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.