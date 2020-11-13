ناقد يكشف أسباب نجاح حكاية "ربع قيراط": "اسم البطل وأداء ريهام المميز"

تصدرت حكاية "ربع قيراط" "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أيام من بداية عرض المسلسل عبر شبكة قنوات الـdmc.

وأثارت الحكاية العديد من ردود الفعل الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء "تويتر أو الفيس بوك".

وفي التقرير التالي، نوضح عوامل نجاح الحكاية السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، كما أوضح الناقد الفني محمود قاسم لـ"الوطن":-

- القصة تدور حول خيانة زوج لزوجته بعد التضحيات الكثيرة التي قدمتها له، وهذه النوعية من المسلسلات تلمس قلوب المشاهدين.

- اسم الشخصية "أحمد أبو حجر"، وهو الاسم العالق في ذهن الجمهور بفيلم "حب البنات"، عندما قالت الفنانة حنان ترك "كلهم مصطفى أبو حجر" وكان تقصد كرهها لوالدها الخائن.

- أداء الفنانة ريهام عبدالغفور، وتجسيدها لشخصية الزوجة الأولى المظلومة التي تخلت عن كل حقوقها لزوجها .

- تحمس الجمهور لأحداث المسلسل، التي تحولت إلي تهديدات لبطل الحكاية مصطفي درويش، حيث جاء بأحد التعليقات علي صفحته، "نصيحة بلاش تنزل الشارع الفترة دي..عشان احنا واخدين الموضوع جد شوية..مصطفى درويش ابن دمنهور ".

- ترويج بعض المحلات بإعلان عروض خاصة لكل من زوجها يدعي "أحمد"، تضامناً مع أحداث المسلسل .

حكاية "ربع قيراط" هي السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من إنتاج أروما- تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي، وتأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من ريهام عبد الغفور وسناء يوسف ومصطفي درويش وإبراهيم ومحمد على رزق وشاهيستا ومحمد الأحمدي وعصام السقا وعبد المنعم رياض ومروة عيد.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.