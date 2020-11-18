مسيرات ولقاءات جماهيرية.. وسائل مرشحي الإعادة في دمياط

شهدت الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، ومقرها مركز كفر سعد، تحركات واسعة لمرشحي جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، على مقعدين بالدائرة، تمثلت في عقد مؤتمرات جماهيرية ومسيرات للدعاية الانتخابية، حرصوا خلالها على تأكيد عدم عقد تحالفات انتخابية فيما بينهم.

وأصدر الدكتور محمود نجيب مشعل، نائب مدير معهد الأورام، بياناً خاطب فيه أبناء دائرة كفر سعد، جاء فيه: "أهلي وأهل الدائرة بالكامل، حبكم وثقتكم دين في رقبتي، سأظل خادماً للجميع"، وأضاف المرشح، الذي حصد أعلى الأصوات في الجولة الأولى، قائلاً: "معاً نستطيع أن نساعد أهالينا، ونغير حياتنا برضا الله، وبالعزيمة والإصرار والإخلاص بحبكم جميعاً".

وأكدت حملة "مشعل" عدم تحالفه مع أي من المرشحين المنافسين له بالدائرة، كما شدد على عدم السماح بأي خطأ أو تجاوز بحق أي أحد من المرشحين، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لجميع المرشحين، وأن "المعترك الانتخابي سيذهب إلى زوال، وسيظل الود والحب والاحترام بيننا جميعاً".

وبينما جدد بيان الحملة التأكيد على أنه "لا صحة أن الدكتور محمود نجيب مشعل تحالف أو سيتحالف مع أي مرشحين"، فقد ناشدت أهالي الدائرة دعم مرشحها فحسب، دون الدخول في مهاترات.

وعقد الدكتور محمد علي الجيوشي، الذي يخوض معركة الإعادة بالدائرة الثانية في دمياط، منافساً لنائب مدير معهد الأهرام، مؤتمراً جماهيرياً بقرية "كفور الغاب"، وهو أول مؤتمر له في جولة الإعادة، بحضور عدد كبير من أبناء القرية، التي تعد واحدة من القرى التي تتمتع بالعصبية القبلية.

كما نظم الدكتور أبو المعاطي مصطفى، مرشح مستقل، الذي يخوض منافسه قوية على أحد مقعدي الدائرة، في مواجهة نقيب الفلاحين بدمياط، حسن عبد الوهاب، مسيرة جابت عدداً من قرى الدائرة، منها "كفر المنازلة وأبو جريدة والرحامنة"، بدائرة مركز الزرقا، ومدينة "الروضة"، بدائرة مركز فارسكور.

وأعلنت حملة "أبو المعاطي" موافقته على عقد مناظرة مع الدكتور "مشعل"، على أحد المقاهي بمدينة فارسكور، بناءً على طلب أبناء المدينة، بعقد مناظرة بين المرشحين الأربعة، الذين يخوضون جولة الإعادة بدائرة كفر سعد، حيث وافق اثنان فقط على عقد المناظرة، حتى اليوم الأربعاء.