نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف بالأرياف

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – البحيرة – الشرقية) ومُمثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، والمشروعات المخطط الإنتهاء منها فى العام المالى 2020/2021.

وأكد سيد إسماعيل أهمية هذه الاجتماعات ودورها المؤثر في دفع عجلة المشروعات للتغلب على التحديات التى تواجه البرنامج، كما أكد اهتمام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالبرنامج، الذي يأتي في مقدمة مشروعات قطاع المرافق والبنية الأساسية، ويعد من أولويات الوزارة.

كما أكد سيد إسماعيل أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بربط الوحدات السكنية على شبكات الإنحدار التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق توصيل الخدمة للمواطنين، لضمان استمرارية تدفق التمويل اللازم للبرنامج وتفادي وجود أي عقبات في دفعات التمويل.

كما شدد على أهمية المتابعة والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها، وأهمية سلامة وأرواح جميع الأفراد سواء المواطنين او العاملين بشركات المياه أو الإستشاريين أو العاملين بشركات المقاولات، مشيرا إلى أن متابعة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية هى مسئولية جميع الكيانات المشاركة بالبرنامج.

واستعرض محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، بالمشاركة مع فريق العمل بالوحدة أجندة الإجتماع والنقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الاولى من البرنامج، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم مناقشة الخطة الزمنية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط الإنتهاء منها في العام المالي 2020 - 2021.

وتشمل المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية - الخطة الزمنية؛ لاستلام الأعمال من خلال شركات المياه – الخطة الزمنية لتنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات – نسب الصرف للخطة الإستثمارية – التحديات والمعوقات التى تواجه المشروعات والمقترحات والبدائل للتغلب على هذه المعوقات).

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية من جميع الأطراف المعنية وتقديم خطة زمنية للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه المشروعات المخطط الإنتهاء منها في العام المالي 2020/2021، وكذلك الالتزام بتقديم آلية محددة لاستلام الأعمال من خلال شركات المياه وربط الوحدات السكنية على الشبكات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من خدمة الصرف الصحي وتحقيق أهداف البرنامج المرجوة.