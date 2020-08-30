نائب وزير الإسكان: 32 ألف منطقة تعديات بمحافظات الريف

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن المخلفات الأفقية وهي الخروج عن الرقعة السكنية مثل التعدي على الأراضي الزراعية وبناء العقارات، وعدد التوابع المتناثرة في الريف المصري تعدي الـ32 ألف منطقة يجب على الحكومة توصيل الخدمات لهم.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن للتعديات تأثير سلبي ومرهق مالي يساوي عشرات الأضعاف لبناء مدن سكنية جديدة، حيث أن البناء المخالف يجعل وجود تقصير بالخدمات المقدمه من الحكومة للمواطنين، موضحا أن ذلك يؤثر على الحق المشروع للمواطنين في البنية التحتية والمرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث أنه وبسبب البناء المخالف أصبح من الصعب على الدولة تغطي كافة المناطق بالمرافق للتحميل على الشبكات.

وأكد أن الدولة خلال السنوات الستة الماضية أنفقت حوالي 175 مليار جنيه على المرافق، وكان من الممكن بنصف هذا المبلغ يمكن أن يتم إنشاء مدن بمرافقها دون أن تسبب أية مشكلات، مشيرا إلى أن مصر الآن دخلت مرحلة لإعادة استخدام الصرف الصحي، ويتم عبر محطات المعالجة التي افتتحها الرئيس السيسي معالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدامها بعمليات الزراعة وزراعة الحدائق.