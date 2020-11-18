غلق مقهى وتحرير 20 محضراً ومصادرة سماعات "التوكتوك" بدسوق

ترأست المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة الإشغالات، في أنحاء مختلفة من المدينة قبل قليل، بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وبحضور السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإزلات والإشغالات، ورئيس وحدة مرافق دسوق، النقيب إبراهيم حسن، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، برئاسة جابر داود، والمتابعة الميدانية.

تمكنت الحملة من رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي، ومصادرة مكبرات الصوت والسماعات المستخدمة في مركبات "التوكتوك"، كما تم غلق وتشميع مقهى لمخالفته بتقديم الشيشة.

وتابعت رئيس المدينة التزام المحال التجارية بقرار غلق المحلات والكافيتريات والمقاهي، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "ماضي" أن الحملة تمكنت من ضبط 50 كرسي، وتحرير 20 محضر إشغال، وضبط 3 موازين وسماعات مكبرة، وغلق مقهى بشارع الكورنيش، لمخالفته قرار منع تقديم الشيشة، مشيرةً إلى أن الحملة مستمرة على مدار الساعة، لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق الانضباط العام.