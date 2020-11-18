154 مرشحا عن مستقبل وطن بالإعادتين.. ملامح الخريطة الانتخابية للنواب

تحفل الخريطة الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة بمنافسات عدة بين الأحزاب والمستقلين، ومع بداية الصمت الانتخابي للتصويت بالجولة الثانية من المرحلة الأولى، تحتدم المنافسة بين مرشحي الإعادة لدوائر المرحلة الثانية بـ200 مرشح، يتنافسون على 100 مقعد، منهم 69 مرشحا عن حزب مستقبل وطن، ليكون أكثر الأحزاب تواجدا على خريطة الإعادة، إلى جانب خوضه انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بـ85 مرشحا يبدأون الصمت الانتخابي استعدادا للتصويت.

"مستقبل وطن" ينافس نفسه في الزقازيق.. ويواجه 101 مستقل بـ69 مرشحًا

يخوض حزب مستقبل وطن جولة الإعادة للمرحلة الثانية بـ69 مرشحاً للمنافسة على 66 مقعداً، منهم 7 يتنافسون على 4 مقاعد فى دائرة الزقازيق وحدها، فالحزب سمح لأعضائه الراغبين في الترشح بهذه الدائرة بخوض الانتخابات، رغم أن عدد مرشحيه الـ7 يتجاوز مقاعد الدائرة الـ4.

كما تشهد جولة الإعادة منافسة قوية للمستقلين، حيث يخوض 101 مستقلا لجولة الإعادة للمنافسة على 84 مقعدًا، أمام حزب مستقبل وطن الذي ينافس بـ69 مرشحًا.

الأحزاب تنافس "مستقبل وطن" والمستقلون بـ29 مرشحا

ينافس حزب "الشعب الجمهوري" على 10 مقاعد، وحزب "مصر الحديثة" على مقعدين، و"الوفد" على 6 مقاعد، و"المحافظين" على مقعد وحيد، و"حماة الوطن" على 3 مقاعد و"المؤتمر" على 3 مقاعد، و"التجمع" على مقعد وحيد، و"الحركة الوطنية" على مقعدين، و"الحرية" على مقعد وحيد أيضاً.

صفر لحزب النور

وخرج حزب النور بنتيجة صفرية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وذلك بعد خسارة جميع مرشحيه الذين دفع بهم في الدقهلية وكفر الشيخ.

أبرز خسائر الأحزاب في الجولة الثانية

خسر نحو 56 مرشحاً لحزب حماة الوطن، ونحو 32 لحزب الوفد على المقاعد الفردية.

وطبقاً لنتائج المرحلة الثانية، تخوض 9 محافظات جولة الإعادة على كامل مقاعدها وهى: "الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء"، فى المقابل كانت محافظة القاهرة أعلى محافظة حققت حسماً بعدد المقاعد الفردية من الجولة الأولى بواقع 24 مقعداً وتليها القليوبية بواقع 15 مقعداً.

الأحزاب تسيطر على انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى.. 85 مرشحا عن مستقبل وطن و19 عن الشعب الجمهوري

تبدأ فترة الصمت الانتخابي اليوم قبل التصويت بجولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى ويخوض جولة الإعادة 220 مرشحاً يتنافسون على 110 مقاعد، في 13 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، فيما كانت "البحر الأحمر" المحافظة الوحيدة التى استطاعت حسم الانتخابات من الجولة الأولى، واحتلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات التي يجري على مقاعدها إعادة بـ36 مرشحاً يخوضون الإعادة على 18 مقعداً، ثم المنيا بـ30 مرشحا على 15 مقعداً، ومحافظة سوهاج بـ28 مرشحاً على 14 مقعداً، ثم أسيوط 24 مرشحا يخوضون جولة الإعادة على 12 مقعداً.

ويخوض حزب "مستقبل وطن" جولة الإعادة بـ85 مرشحاً، فيما يخوض حزب الشعب الجمهورى جولة الإعادة بـ19 مرشحاً، أما النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين، فيما يخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86، وهو ما جعلهم منافساً رئيسياً فى جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية، فيما فشل المستقلون في الوصول لجولة الإعادة فى عدد من الدوائر أبرزها دائرة غرب سمالوط في المنيا ودائرة دار السلام في سوهاج، ودائرة أبوتشت في قنا، ودائرة إسنا بالأقصر، ودائرة إدفو في أسوان.