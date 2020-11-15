فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد فردي وإعادة على الآخر بجنوب سيناء

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، بجنوب سيناء، فوز سليمان عطيوي، مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد الفردي بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرشحين المقرر أن يخوضوا جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الثانية في محافظة جنوب سيناء، هم حميد سليمان أبو بريك، وغريب أحمد حسان، بالدائرة الثانية على مقعد فردي فقط.

وأعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم السيد عوض، وفضية سالم.

جديد بالذكر أن المرشح حميد سليمان ابو بريك، بالدائرة الثانية حصل في الجولة الأولى على نحو 7104 أصوات، وحصل غريب أحمد حسان على 6586 صوت.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 بجنوب سيناء 30138 ناخبًا، بنسبة 33.40 %.

وجرت الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.